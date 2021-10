Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW in der Luitpoldstraße in Bexbach.

PI Homburg (ots)

Am Samstag, 23.10.2021, ca. 03:00 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter in der Luitpoldstraße in Bexbach die Windschutzscheibe eines roten Ford Fiesta mit HOM-Kreiskennzeichen beschädigt. Der Täter hatte einen Kürbis auf die Scheibe geworfen, wodurch ein Riss in der Scheibe entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell