Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Metalldiebstahl in Blieskastel Ballweiler

Bleiskastel (ots)

Am 20.10.2021, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in Blieskastel Ballweiler eine größere Menge Metallschrott (200-300kg) von einem Privatgrundstück in der Rubenheimer Straße entwendet. Das Metall war durch den Geschädigten neben der Hauswand seines Privatanwesens gesammelt und durch bislang unbekannte Täter verladen worden. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell