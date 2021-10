Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Schulgebäude in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 19.10.2021, gegen 06:40 Uhr, wurde in eine Förderschule in der Spandauer Straße in Homburg-Erbach eingebrochen. Bisher unbekannter Täter hebelte hierzu ein Fenster auf und warf ein weiteres Fenster mit einem Stein ein. Anschließend durchwühlte der Täter Schränke und Schubladen in diversen Zimmern der Schule und entfernte sich schließlich über eine Notfalltür an der Gebäuderückseite in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit geprüft. Der unbekannte Täter wurde durch einen Zeugen auf frischer Tat betroffen, konnte jedoch vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

