Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vermisste Person aus Blieskastel aufgefunden

Homburg (ots)

Die am gestrigen Tag, 17.10.2021, ausgestrahlte Fahndung nach dem 21- Jährigen aus Blieskastel kann zurückgenommen werden. Die Person konnte an einem Bahnhof in Frankreich wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei Homburg bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe bei der Fahndung.

