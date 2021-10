Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag den 15.10.2021 kam es zwischen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kolpingstraße in 66450 Bexbach. Bislang unbekannter Täter hebelte die Terrassentür des Anwesens auf, begab sich in das Anwesen und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend verließ er das Tatobjekt über den Einstiegsweg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

