Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Tageswohnungseinbrüche in 66424 Homburg, Ortsteil: Beeden und Erbach

Homburg (ots)

Am Freitag, den 15.10.2021 kam es zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Blieskasteler Straße in 66424 Homburg-Beeden und zwischen 07:20 Uhr und 13:50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Westring" in 66424 Homburg- Erbach. Hierbei hebelten bislang unbekannte Täter mit unbekannten Hebelwerkzeugen die Hauseingangs- bzw. Wohnungseingangstüren der angegangenen Anwesen auf und hatten dadurch Zutritt zu jeweils einer Wohnung, welche nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Die Täter entwendeten in beiden Fällen Bargeld bzw. in einem Fall auch Schmuck und entfernten sich damit in unbekannte Richtung. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell