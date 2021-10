Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl

Gersheim Bliesdalheim (ots)

Am 13.10.2021, in dem Zeitraum zw. 12:10 und 13:40 wurden in Gersheim-Bliesdalheim, im Bereich der Grillhütte, an einem dunkel-grauen Skoda Octavia beide Kennzeichenschilder mit Homburger Kreiskennung entwendet. Die Grillhütte liegt an einem Feldwirtschaftsweg oberhalb der ev. Kirche Bliesdalheim, ca. 300 m von der Ortslage entfernt. Auffällig war, dass zu dieser Zeit ein silber farbener Kleinwagen ohne Kennzeichen dort geparkt war und bei der Rückkehr des Geschädigten weg war. Ob diese/r Fahrer/-in mit dem Diebstahl etwas zu tun hat, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an Polizeiinspektion Homburg, Tel. 06841/1060.

