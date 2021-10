Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Flüchtender Rollerfahrer bei Verfolgungsfahrt

Homburg (ots)

Am 13.10.2021 konnte in der Homburger Innenstadt durch eine Streife der Polizei Homburg im fließenden Verkehr ein schwarz lackierter Roller festgestellt werden, an welchem ein entstempeltes Kennzeichen montiert war. Beim Versuch, den Fahrer anzuhalten flüchtete dieser in Richtung Erbach. Dort kam es zu einer längeren Verfolgungsfahrt, bei welcher der Fahrer immer wieder über Parkplätze ortsansässiger Geschäfte und Fahrradwege flüchtete.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell