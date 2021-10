Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an der Kneippanlage am Karlsbergweiher

Homburg (ots)

Zwischen dem 30.09.2021 und dem 12.10.2021 wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter diverse Stützpfähle aus Holz am Tretbecken am Karlsbergweiher in Homburg herausgerissen und beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell