Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW in der Lerchenstraße Homburg

Homburg (ots)

Am Montag den 11.10.2021, zwischen 18:45 Uhr und 20:20 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter in der Lerchenstraße in der Homburger Innenstadt der Fahrzeuglack eines hochwertigen Audi Q7 mit HOM-Kreiskennzeichen verkratzt. Zusätzlich wurde der linke Außenspiegel beschädigt.

Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf die Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell