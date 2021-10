Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg-Bruchhof (ots)

Zwischen dem 08.10.2021, um 16:00 Uhr und dem 09.10.2021, um 14:00 Uhr, kam es in der Kaiserslauterer Straße, gegenüber der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Hyundai und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

