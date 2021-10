Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Mandelbachtal Erfweiler-Ehlingen (ots)

Am frühen Morgen des 09.10.2021 kommt es gegen 04:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Renault Clio mit Neunkircher Kreiskennzeichen und einem bislang unbekannten Fahrzeug (möglicherweise dunklem Ford Focus) in der Rubenheimer Straße in 66399 Erfweiler-Ehlingen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die verdächtige Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell