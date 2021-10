Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raub am Homburger Hauptbahnhof

Homburg (ots)

In der Nacht vom 08.10.2021 kommt es gegen 22:05 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines 20-jährigen. Demnach sei er zusammen mit zwei bislang nicht näher bekannten Begleitpersonen am Bahnhof in Homburg gewesen und hierbei von zwei ebenfalls unbekannten männlichen Personen zunächst angesprochen worden. Im weiteren Verlauf wurden dem Geschädigten Gegenstände i.W.v. ca. 150EUR gewaltsam entrissen. Sowohl die Begleitpersonen als auch die Täter entfernten sich in jeweils unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich. Zeugen der Tat und auch die bislang unbekannten Begleitpersonen werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell