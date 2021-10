Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl hochwertiger Mountainbikes

Homburg-Einöd (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 07.10.21, ca. 21:00 Uhr bis Freitag, den 08.10.21, ca. 11:00 Uhr wurden aus einem Fahrradladen in der Hauptstraße in Einöd mehrere, hochwertige Mountainbikes der Marken Giant und Yeti entwendet (Wert über 40.000 EUR). Die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

