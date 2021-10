Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Gasflaschen

Homburg (ots)

Im Verlauf des 01.10.21 von ca. 01:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurden von einem umzäunten Privatgelände in der Straße In Den Rohrwiesen, in Homburg, mehrere Flaschen Propangas entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell