Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Verdacht der Unfallflucht

Homburg (ots)

Am Donnerstag den 07.10.2021, zwischen 09:45 Uhr und 18:50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kardinal-Wendel-Straße in Homburg. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug, im vorgenannten Zeitraum, mit einem in Höhe der Hausnummer 15, auf dem Bürgersteig befindlichen Verkehrsschild (Eingeschränktes Halteverbot).

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Verkehrsunfalles oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell