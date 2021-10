Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Baumaschine in Blieskastel-Breitfurt

Blieskastel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 05.10.2021 auf den 06.10.2021 an einer Tiefbaustelle zur Verlegung von Glasfaserkabeln in Blieskastel-Breitfurt, neben dem dortigen Radweg, eine schwere Baumaschine, einen sogenannter Grabenverdichter, entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro.

Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg melden. Tel. 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell