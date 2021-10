Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Verdacht der Unfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag den 05.10.2021, zwischen 16:20 Uhr und 17:10 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Enklerparkplatz in der Homburger Talstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Pkw in vorgenanntem Zeitraum mit einem geparkten KIA Sorento mit Homburger Kreiskennzeichen. Dadurch kam es zu einem Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite des geparkten KIA.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Verkehrsunfalles oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell