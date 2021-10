Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Wohnwagens in Blieskastel-Altheim

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 04.10.2021 auf den 05.10.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter einen neuwertigen Wohnwagen, Farbe weiß, der Marke Bürstner, mit Homburger Kreiskennzeichen in Blieskastel-Altheim.

Der Wohnwagen war mittels Deichselschloss gesichert und auf einer Freifläche neben der Niedhammerstraße geparkt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000EUR.

Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg melden, Tel. 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell