Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Feuer Bliestalstraße Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montagabend ,gegen 19:20 Uhr, kam es in der Bliestalstraße in Bexbach zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hierbei wurden Abfallcontainer durch einen unbekannten Täter entzündet.

Tatzeugen konnten beobachten, wie eine 1,80 m große männliche Person mit dunklen Haaren, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, sowie einem grünen Pullover eine Papiertüte entzündete und die brennende Tüte im Anschluss in den Container einwarf.

Anschließend habe sich die Person in Richtung Schmelzstraße entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell