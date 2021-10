Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Verdacht der Unfallflucht in der Grünewaldstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, den 04.10.2021, ereignete sich in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Grünewaldstraße in Homburg.

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde hierbei an einem schwarzen Audi S5 mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher am rechten Fahrbahnrand in der Grünewaldstraße in Fahrtrichtung Steinbachstraße geparkt war, der linke Außenspiegel sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Verkehrsunfalles oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell