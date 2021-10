Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Zwischen dem 01.10.2021 und dem 04.10.2021 wurde an der Hölschberghalle in Blieskastel- Aßweiler, vermutlich von bislang unbekannten Jugendlichen, eine Fensterscheibe eingeworfen, eine massive Bank weggerückt und diverser Unrat zurückgelassen.

Der Sachschaden an der Verglasung beträgt ca. 500EUR.

Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell