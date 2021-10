Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit dem Verdacht der Unfallflucht in der Dürerstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 04.10.2021 wurde in der Zeit zwischen 09:20 Uhr bis 09:40 Uhr ein in der Dürerstraße geparktes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Dürerstraße aus Richtung Berliner Straße kommend und kollidierte mit dem am Straßenrand geparkten VW Polo mit Homburger Kreiskennzeichen. An dem Polo wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell