Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Katalysatoren an Kraftfahrzeugen

Homburg (ots)

In der Nacht vom 30.09.2021 zum 01.01.2021 kam es auf dem Gelände der Universitätskliniken Homburg zu insgesamt zwei Diebstählen von Katalysatoren an Kraftfahrzeugen. Die unbekannten Täter entfernten hierbei auf fachmännische Art und Weise den Katalysator an den Fahrzeugen. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060)

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell