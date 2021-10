Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Motors von einem LKW-Anhänger an der Landstraße zwischen Ballweiler und Wecklingen

Blieskastel (ots)

Zwischen dem 30.09.2021, 19:30 Uhr und dem 01.10.2021, 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem LKW-Anhänger, beladen mit einer großen Kabeltrommel für Glasfaserkabel, einen Motorantrieb zum Bewegen der Kabeltrommel. Der Motor wurde hierbei von dem Aufbau des Anhängers abgeschraubt. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Homburg (06841/1060)

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell