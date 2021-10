Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel

Kirkel (ots)

Am Nachmitttag des 30.09.2021 kam es in der Michelstraße in Kirkel, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der linke Außenspiegel, eines am linken Fahrbahnrand parkenden Pkw der Marke Suzuki beschädigt. Das unfallflüchtige Fahrzeug fuhr mutmaßlich in Richtung Kohlbruchgraben davon. Bislang konnten zu dem Fahrzeug und dem Fahrer keine Hinweise erlangt werden.

Zeugen die sachdienliche Hinweise, bzgl. des Fahrzeugführers und Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

