Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchte räuberische Erpressung in der "Grünen Lunge" in Bexbach

Bexbach (ots)

Bei der Polizeiinspektion Homburg wurde nachträglich eine Straftat zum Nachteil eines geschädigten 12-jährigen männlichen Kindes zur Anzeige gebracht. Demnach sei das Kind am 24.09.2021 gegen 19.00 Uhr zu Fuß im Bereich "Grüne Lunge" und Am Sportpark in 66450 Bexbach unterwegs gewesen. Das Kind sei von zwei vermutlich ausländischen Kindern/Jugendlichen angesprochen worden. In der Folge sollen sie von dem geschädigten Kind die Herausgabe seines Mobiltelefons und der dazugehörenden Kopfhörer gefordert haben. Einer der beiden Täter habe im Rahmen der Tatausführung ein Taschenmesser vorgezeigt. Dem geschädigten Kind sei trotz Verfolgung durch die Täter die Flucht gelungen. Nachdem das Kind am dortigen Fußballplatz in Richtung dort anwesender Personen gerannt sei, hätten die beiden Täter die Verfolgung abgebrochen und seien ohne Beute geflüchtet.

Personenbeschreibung beider Täter:

Täter 1: ca. 12 Jahre alt, braune kurze Haare, 140 bis 150 cm groß, schmales Gesicht, führte ein orangefarbenes Fahrrad mit sich.

Täter 2: ca. 14 bis 15 Jahre alt, braune kurze Haare, 160 bis 170 cm groß, rundliches Gesicht, schmale Figur, auffällige Augenstellung, sprach schlecht Deutsch, führte ein blaues Fahrrad mit.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen an die Polizeiinspektion Homburg /Tel.: 06841 / 1060 oder pi-homburg@polizei.slpol.de) weiterzuleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell