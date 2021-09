Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Blieskastel

Blieskastel / Mimbach (ots)

Am 29.09.2021, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Blieskastel-Mimbach bei dem ein Kind verletzt wurde. Das 8-jährige Kind überquerte in der Breitfurter Straße einen Zebrastreifen, als es von einem Pkw mit französischem Kennzeichen erfasst wurde. Das Kind wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Kind nicht schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell