Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Nicht angemeldete Versammlung in der Homburger Innenstadt am 26.09.2021

Homburg (ots)

Am Sonntag, dem 26.09.21, kam es am späten Vormittag in der Homburger Innenstadt zu einer Versammlung, die zuvor nicht bei der zuständigen Behörde angemeldet worden war. Die Versammlungsteilnehmer, die der regionalen Querdenker-Szene zuzuordnen sind, hielten sich mehrheitlich nicht an die durch die Versammlungsbehörde des Saarpfalz-Kreises erlassenen Auflagen (u.a. Abstandsregeln, Maskenpflicht), so dass die Polizei die Personalien von einem Großteil der Versammlungsteilnehmer erheben musste. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden zwischenzeitlich eingeleitet. Auch in den nächsten Wochen werden Polizei und Versammlungsbehörde darauf achten, dass Versammlungen im Rahmen der geltenden Gesetze und unter Beachtung des Infektionsschutzes durchgeführt werden.

