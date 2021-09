Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 25. bis zum 26.09.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Talstraße in Homburg. Dem Spurenbild zufolge befuhr ein schwarzer BMW die Talstraße in Richtung der L120. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Pkw auf die Mittelinsel und kollidierte mit einem Baum. Anschließend entfernte sich der Pkw in unbekannte Richtung. Der ca. 10 cm dicke Baum wurde vollständig entwurzelt. Der Pkw müsste im Frontbereich Beschädigungen aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

