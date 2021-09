Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung in Homburg

Homburg (ots)

Am 25.09.2021, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich in der Berliner Straße, 66424 Homburg, Höhe Anwesen Nr. 2, ein Verkehrsunfall. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung kam die 38-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Volvo nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein der Mittelinsel und kollidierte anschließend mit dieser. Aufgrund der Kollision überschlug sich das Fahrzeug, schlitterte circa 20 Meter über die Fahrbahn und kam letztlich auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

