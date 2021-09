Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus FFW Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am 25.09.2021, gegen 01:15 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus der FFW Kirkel-Limbach einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Türen aufzubrechen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell