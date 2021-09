Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 22.09.2021, 20:00 Uhr auf den 23.09.2021, 18:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Steinbachstraße in Homburg/Erbach. Dabei kollidierte vermutlich ein Lkw beim Wenden in einer Hofeinfahrt mit der Regenrinne eines Einfamilienhauses. An der Regenrinne konnten Spuren gesichtet werden, die auf einen weißen Lkw hindeuten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

