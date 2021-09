Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW in der Berliner Straße

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 22.09.2021, zwischen 08:40 Uhr und 09:20 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen VW Passat mit HOM-Kreiskennzeichen mittels eines spitzen Gegenstandes an allen Fahrzeugseiten zerkratzt. Der PKW stand vor dem Kleidungsgeschäft Takko Fashion in der Berliner Straße 123 in Homburg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Homburg unter der 06841-1060.

