Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am Montag 20. September 2021, wurde im Zeitraum von 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Blieskastel ein VW Lupo im vorderen linken Bereich vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Hinweise bitte an Polizeiinspektion Homburg unter der Tel. 06841-1060.

