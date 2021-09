Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Ommersheim

Mandelbachtal (ots)

Am Sonntag, 19.09.2021, ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf einem Feldweg bei Ommersheim, abgehend von der Oberwürzbacher Straße, ein Zusammenstoß zwischen einem Mountainbikefahrer und einem Kind, welches in Begleitung seiner Mutter, auf einem Laufrad unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und stieß in voller Fahrt gegen die Seite des Laufrades des Kindes und fiel regelrecht über das Kind. Das Kind trug mehrere Verletzungen davon, die auch ärztlich behandelt werden mussten. Der Radfahrer ist einfach weggefahren, hat keinerlei Namen oder Daten hinterlassen und sich nicht um das verletzte Kind gekümmert. Zeugen, die Angaben zum vorstehenden Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter Tel.: 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

