Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an 13 hochwertigen Pkw in Homburg.

PI Homburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.09.2021, 18:00 Uhr, bis Samstag, 18.09.2021, 08:20 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Homburger Vorstadt, im Bereich der Lagerstraße, Keltenstraße, Germanenstraße, Siebenpfeifferstraße, Von-Weiß-Straße sowie Obere und Untere Allee, insgesamt 13 hochwertige Pkw mittels einem unbekannten, spitzen Gegenstandes. Zudem wurden an 6 der 13 Pkw noch mehrere Reifen mittels eines spitzen, unbekannten Gegenstandes, zerstochen. Bei den beschädigten Pkw handelt es sich um hochwertige Fahrzeuge der Marken Mercedes, Audi, BMW und Porsche. Der Gesamtschaden wird bis bislang auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. In zurückliegender Zeit kam es bereits zu 2 gleichgelagerten Vorfällen in diesem Bereich.

Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf die Tat gemacht haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell