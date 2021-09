Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Unteren Allee in Homburg.

PI Homburg (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021, kam es gegen 00:43 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Unteren Allee in 66424 Homburg. Hierbei kam ein weißer Toyota iQ mit Saarbrücker Kreiskennzeichen, aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf dem Gehweg parkenden Pkw. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 EUR.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen fußläufig von der Örtlichkeit, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Er kehrte zu späterer Zeit an die Unfallörtlichkeit zurück und räumte die Tat ein. Da der Unfallhergang bislang weiterhin unklar ist, werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

