POL-HOM: Kotsetzer im Bereich Saarbrücker Straße, Homburg

Zum wiederholten Male wurde bei der Polizeiinspektion Homburg ein unappetitlicher Sachverhalt angezeigt. Durch eine bislang unbekannte Person wurde im Bereich Saarbrücker Straße/ Einmündung Am Zweibrücker Tor menschlicher Kot an einem dortigen Anwesen aufgebracht. Vor weniger Wochen wurde bereits menschlicher Kot an einem dort abgestellten Fahrzeug aufgebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Taten immer in den Abend- oder Nachtstunden durchgeführt. Das Aufbringen von Kot an durch Menschen genutzten Gegenständen stellt eine Beleidigung dar. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum vorstehenden Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter Tel.: 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

