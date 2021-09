Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Einfahrtsbereich der Hauptzufahrt der Universitätsklinik Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 16.09.2021, 13:07 Uhr, kollidierte ein grauer Audi mit Homburger Kreiskennzeichen beim Wenden mit einem schwarzen Skoda Superb. Der Unfall ereignete sich im Einfahrtsbereich der Hauptzufahrt zur Universitätsklinik in Homburg, in Höhe der Zufahrt zur Frauenklinik. Der Audi setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne anzuhalten. Laut Angaben des Geschädigten wurde die Verkehrsunfallflucht von mehreren Zeugen beobachtet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

