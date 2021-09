Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bliesgaustraße in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am Donnerstag, den 16.09.2021, kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum von 16:00 bis 16:45 Uhr, vermutlich beim Ein-/Ausparken, mit einem auf dem Motorradparkplatz parkenden grün-weißen Motorrad mit Homburger Kreiskennzeichen. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bliesgaustraße in Blieskastel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen und den entstandenen Sachschaden zu melden. Das Motorrad fiel daraufhin seitlich über den Hauptständer um, sodass ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

