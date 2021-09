Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden bei Homburg-Beeden

Homburg (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021 kam es um ca. 21:05 Uhr auf der L 222 zwischen Beeden, Wörschweiler und Limbach (Beeder Dreieck) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein schwarzer Audi A 1 mit Homburger Kreiskennzeichen fuhr unter Missachtung des Stopp-Schildes von Beeden kommend nach links in die L 222 ein und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden schwarzen Seat Ibiza. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von geschätzt 18.000 EUR. Durch den Verkehrsunfall wurde die 33-jährige (hoch schwangere) Fahrerin des Seat leicht verletzt.

Die beiden Insassen des unfallverursachenden Pkw flüchteten nach dem Verkehrsunfall fußläufig von der Unfallstelle und ließen das Fahrzeug auf der Straße zurück.

Am Sonntagmorgen erschien die 23-jährige Fahrzeughalterin und mutmaßliche Unfallverursacherin schließlich bei der Polizeiinspektion in Homburg. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verhalten der Fahrzeuginsassen vor oder nach dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell