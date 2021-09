Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am Morgen des 10.09.2021 kam es im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 11:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel. Nach bisherigem Kenntnisstand streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden 3er BMW mit Saarbrücker Kreiskennzeichen und beschädigte dessen Außenspiegel.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es entstand Sachschaden von ca. 600,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell