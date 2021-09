Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vereitelter Taschendiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, dem 06.09.2021, kam es um ca. 12:30 zu einem versuchten Taschendiebstahl im Kassenbereich eines Bekleidungsgeschäfts im Saarpfalz-Center in 66424 Homburg. Hierbei wurde der Diebstahl durch das Einschreiten einer bislang unbekannten Zeugin verhindert. Sie hatte die vermeintliche Diebin lautstark angesprochen, als diese in die Tasche am Rollator der Geschädigten griff. Die vermeintliche Diebin ließ daraufhin von einer weiteren Tatbegehung ab.

Die Person, die durch ihr Handeln den Diebstahl vermutlich verhinderte, wird als Zeugin benötigt und gebeten sich bei der PI Homburg zu melden.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell