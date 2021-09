Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Kirkel

Kirkel (ots)

Zwischen dem 04.09.2021, ca. 16:00 Uhr, und dem 06.09.2021, ca. 08:30 Uhr, wurde an einem blauen Renault Twingo in der Goethestraße in 66459 Kirkel das hintere Kennzeichenschild entwendet. Vermutlich wurde das Kennzeichen samt Halterung vom Fahrzeug regelrecht abgerissen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell