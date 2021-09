Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Suche nach vermisster Person/Öffentlichkeitsfahndung

Ein Dokument

Homburg (ots)

Seit heute Morgen wird der 87-jährige Herr Kurt M. aus Homburg vermisst. Gewöhnlich wohnt er in der Uhlandstraße von wo aus er sich vermutlich auch auf den Weg gemacht hat. Herr M. ist stark dement und demzufolge orientierungslos. Es ist zu vermuten, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste trug zur Zeit seines Verschwindens einen grauen Trainingsanzug mit orangefarbenen Streifen. Er ist 1,70 m groß, von hagerer Gestalt und hat eine Halbglatze. Ein Foto des Vermissten ist beigefügt. Hinweise an die PI Homburg (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell