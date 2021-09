POL-HOM: Verkehrszeichen in Homburg beschädigt

Polizeiinspektion Homburg

Am 04.09.2021 zwischen ca. 00:00 Uhr und 04:20 Uhr wurde an der Kreuzung Saarbrücker Straße/Kirchenstraße in Homburg der Mast eines Verkehrszeichens beschädigt, indem dieser vermutlich mittels körperlicher Gewalt umgeknickt wurde, bis er abbrach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

