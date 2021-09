Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl vor Saarpfalz-Center in Homburg

Polizei Homburg (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl aus dem Fahrradständer vorm Saarpfalz-Center in der Talstraße in 66424 Homburg. Bislang unbekannter Täter durchtrennte auf unbekannte Art und Weise das Fahrradschloss und entwendete ein weißes Mountainbike (Rockrider 100). Bislang unbekannter Täter entfernte sich damit im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell