Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Geldbörsendiebstahl in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 02.09.2021 kam es gegen 14:35 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft für vorwiegend junge Kunden in der Talstraße in 66424 Homburg zum Geldbörsendiebstahl. Demnach entwendete ein bislang unbekannter Täter die schwarze Geldbörse mitsamt Inhalt (persönliche Dokumente und etwas Bargeld) aus der Handtasche der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell