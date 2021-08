Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallzeuge von Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße in Homburg gesucht

Homburg (ots)

Am Donnerstag, 26.08.2021, ereignete sich in der Zeit zwischen 10:45 und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Casino in der Saarbrücker Straße in Homburg ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein grauer Opel Corsa mit HOM-Kreiskennzeichen und ein schwarzer Audi A 5 Cabriolet mit KUS-Kreiskennzeichen. Die Fahrerin des grauen Corsa beschädigte hierbei den schwarzen Audi A 5 im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Ein bislang unbekannter Zeuge wies den zu dem Unfall hinzukommenden Fahrzeughalter des Audi auf den Verkehrsunfall hin, dies jedoch ohne ihm seine Personalien zu hinterlassen. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Homburg zu melden. Auch sonstige Unfallzeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem vorstehenden Unfall bzw. dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

